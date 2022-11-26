Erkek arkadaşının evini yaktı; görüntülü arayıp alevleri izletti

ABD'de Senaida Marie Soto, aldatıldığından şüphelenince erkek arkadaşının evini yaktı ve sevgilisini görüntülü arayıp alevleri izletti





ABD'nin Teksas eyaletine yaşayan Senaida Marie Soto, aldatıldığından şüphelenince erkek arkadaşının evini yaktı.

Bexar County Şerif Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Senaida Marie Soto, 20 Kasım'da adı açıklanmayan sevgilisini telefonla aradı. Telefonu bir kadın açınca öfkelenen Soto, erkek arkadaşının evine zorla girip oturma odasındaki kanepeyi ateşe verdi. Alevler daha sonra bütün evi sardı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde polis tutanağına göre 23 yaşındaki kadın daha sonra sevgilisini görüntülü arayıp alevleri izletip "Umarım eşyaların iyi olur" dedi.

Soto binadan ayrılmadan önce erkek arkadaşına "Umarım evin iyidir" mesajı da attı. Ltyle itfaiyesi gelen çağrının ardından eve gidip yangına müdahale etti.

Bir görgü tanığı, polislere yaptığı açıklamada Soto'nun ateşe vermeden önce evden aldığı eşyaları aracına yüklediğini söyledi.

Bexar County polisi, Soto'ya yanıt veren kadının, adamın bir akrabası olduğunu duyurdu. Yangın sonucunda evde değeri 50 bin doları aşan hasar meydana geldi. Hırsızlık ve kundaklamayla suçlanan Soto, pazartesi tutuklandı.



