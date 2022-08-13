Ereksiyon sayısı olay oldu

İngiltere'de 31 yaşındaki Vikki Brown, erkek arkadaşının günde 100 ereksiyon yaşadığını ve bu sebeple normal bir hayat sürmekte zorlandığını söyledi. Ereksiyon sorunu yaşayan adam ise bunun sebebinin sevgilisi olduğunu söyleyerek "Tanrıça gibi bir kadın olduğu için bana böyle hissettiriyor.'' dedi





İngiltere'den 31 yaşındaki Vikki Brown, erkek arkadaşının günde 100 ereksiyon yaşadığını iddia etmesiyle gündeme geldi. Genç kadın bu sebeple normal bir hayat sürmekte zorlandığını söyledi. Ereksiyon sorunu yaşayan adam ise yaptığı açıklamada bunun sebebinin sevgilisi olduğunu söyleyerek "Tanrıça gibi bir kadın olduğu için bana böyle hissettiyor.'' Dedi

Çarşamba günü yerel bir haber servisi ile yaptığı bir röportajda yaşadığı bir sorunla ilgili açılan Vikki Brown, gündem oldu. 39 yaşındaki sevgilisi Lucas Martins'in onu her gördüğünde otomatik olarak tahrik olduğunu açıklayan genç kadın, erkek arkadaşının günde neredeyse 100 kez ereksiyon yaşadığını anlattı.

Brown, iki yıllık erkek arkadaşından bahsetti ve “Başından beri, nerede olursak olalım, ereksiyon yaşayabiliyor. Sadece oturup film izliyoruz, caddede yürüyoruz ya da bir kahve içmek için arkadaşlara gidiyoruz ve o erekte oluyor." diye anlattı.

Martins, önceki ilişkilerinde hiç böyle bir durum yaşamadığını söyledi ve altta yatan tıbbi bir sorun olup olmadığını merak ettiğini de ekledi. Ancak hastaneye gittiklerinde, doktorlar Martin'in durumunun sevgilisine olan doyumsuz arzusu dışında bir sebebi olmadığını söyledi.

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Brown ve Martins, karantina sırasında ilk kez bir süpermarkette tanıştı. Martins için ilk görüşte aşktı ama Brown o kadar emin değildi. Üç kez randevu teklifini reddetti çünkü yalnız olmaktan mutluydu. Sonunda bir kahve içmek için Martins ile buluşmayı kabul etti ve çift kısa süre sonra bir ilişkiye başladı. Şimdi iki yıldır birlikteler ve Martins'in ereksiyon durumunda hiçbir değişiklik yok.

''ZAMANIMDAN ÇALIYOR''

Brown, Martins'in bu durumunun kendisinin zamanından çaldığını ve onu ev işlerine ve randevularına yetişmek konusunda zorladığını anlattı. Genç kadın, "Bütün ilişki boyunca her zaman erekteydi. Mağazalarda, restoranlarda, spor salonunda. Sadece başka çiftlerin de aynı olup olmadığını merak ettim. Bazen utanç verici oluyor ama o sadece gülüyor.'' dedi.

''O BİR TANRIÇA''

Martins ise yanında harika bir kadın olduğu için bunun doğal olduğunu söyledi ve “O bir tanrıça. Sadece bana bakması ve benimle konuşması bile yetiyor.” diyerek açıkladı. Martins, ereksiyonlarının hiç azalmayacağına inanıyor ve aylar ve yıllar geçse de bunun daha da artacağını öngörüyor.

Bunun benzersiz ve farklı olduğunu söyleyen adam, bu durumun sebebinin Vikki olduğunu söyledi. "Bana böyle hissettiriyor. Bu hissi daha önce hiç yaşamadım, bedenlerimiz birbirine bu denli bağlı.'' diye anlattı.



