banner913
banner932
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
32 0
 
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
13 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
142 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
24 0
banner964

“Erdoğan’ın açıklamaları mide bulandırıcı”

banner476

banner974
“Erdoğan’ın açıklamaları mide bulandırıcı”
banner971
İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hamas’ açıklamasına ilişkin konuştu. Salvini, “Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı” dedi.
Salvini, Dışişleri Bakanı Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.