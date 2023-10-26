“Erdoğan’ın açıklamaları mide bulandırıcı”

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hamas’ açıklamasına ilişkin konuştu. Salvini, “Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı” dedi.
Salvini, Dışişleri Bakanı Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.
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