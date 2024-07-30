İsrail Dışişleri Bakanı, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşarak "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor” dedi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal bir paylaşım yaptı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşan Katz, küstah ifadeler kullandı. Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

