Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da görüştü. İki liderin görüşmesinde, Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alındı. Rus medyasına göre Putin, Erdoğan ile ‘Türkiye’nin doğalgaz merkezi olması’ fikrini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, 'Türkiye - Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

Gübre, tahıl ve enerji gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Kazakistan’ın Astana kentinde yaptığı açıklamada “Akkuyu’nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

Interfax'ın haberine göre Putin ise Akkuyu Santrali inşaatının takvimine döndüğünü belirterek “Avrupa’ya en güvenilir gaz rotası Türkiye" açıklamasını yaptı.

TASS da Putin'in Erdoğan ile ‘Türkiye’nin doğalgaz merkezi olması’ fikrini görüştüğünü belirtti.