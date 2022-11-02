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Enerji krizi, Paris'i karanlığa gömecek

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Fransa'nın başkenti Paris'te enerji tasarrufu için mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

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Enerji krizi, Paris'i karanlığa gömecek

Paris Belediyesi’nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla dün akşamdan itibaren Paris’te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.
Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.
Fransa’daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.
Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık’tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek. 
 
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