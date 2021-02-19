Endonezya’da aşı olmayana ceza

Güneydoğu Asya'da en çok vakanın görüldüğü ülke olan Endonezya'da aşılama süreciyle ilgili kritik bir karar alındı. Buna göre aşı olmayı reddeden ya da geciktiren kişilere ceza uygulanacak

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülke salgını bitirebilmek için aşılama kampanyalarına devam ediyor. Ülkeler ilaç şirketleriyle yaptıkları anlaşmalar kapsamında elde ettikleri sınırlı dozlarla öncelikli grupları aşılamaya başlarken, aşılama genel olarak zorunlu tutulmuyor.

Ancak Endonezya’daki aşılama sürecinde durumlar değişti. ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre, son çıkan kararname uyarınca aşı olmayı reddeden, geciktiren ya da hizmetleri aksatan kişilere ceza uygulanabilecek. Cezaların niteliğine ise yerel hükümetler karar verecek.

Endonezya’da geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan bir araştırmaya göre nüfusun yüzde 65’i aşı olmaya sıcak baktığını söylemişti. Ankette geriye kalan bölüm, aşının maliyeti, sağlık riskleri ve helal olup olmadığına yönelik şüpheleri olduğu için aşı olmak istemediklerini belirtmişti. Hükümet kısa süre sonra aşıların ücretsiz olacağını açıklamıştı.

YIL SONU HEDEFİ 180 MİLYON

Şu ana kadar 1.7 milyon aşı yapmayı başaran Endonezya’da kampanyayı Başkan Joko Widodo başlattı. Widodo halka güven vermek için Sinovac’ın geliştirdiği aşıdan yaptırmıştı. Ülkede yıl sonuna kadar 180 milyondan fazla kişiye aşı uygulanması hedefleniyor.

Salgın başından bu yana 1.2 milyon vaka ve 33 bin 969 can kaybının kayıtlara geçtiği Endonezya’da, Sinovac aşısının yanı sıra AstraZeneca ve Novavax aşıları için de anlaşmalar yapıldı. Ancak söz konusu aşılarla ilgili henüz bir teslimat yapılmadığı belirtiliyor.

