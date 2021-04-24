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Endonezya'daki kayıp denizaltıya 850 metrede ulaştı

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Endonezya'da üç gün önce irtibatı kesilen denizaltıyı arama kurtarma çalışmalarında sıcak bir gelişme yaşandı. Yetkililer denizaltıyı 850 metre derinlikte bulduklarını duyurdu. 53 mürettebattan hayatta kalan olup olmadığı henüz belirsiz.

Endonezya'daki kayıp denizaltıya 850 metrede ulaştı
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Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı KRI Nanggala-402 tipi denizaltı, Bali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle iletişimin kesilmesinin ardından 21 Nisan’da kayboldu.

İrtibatın kesilmesi sonucu 53 mürettebatı bulunan denizaltıyı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer denizaltının kaybolduğu gün itibarıyla üç gün yetecek oksijeni bulunduğunu açıkladı.

Aralıksız süren arama çalışmalarında umutlar tükenmeye başlarken bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sabah itibarıyla oksijeni tükenmesi beklenen denizaltının yerinin tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer, denizaltının 850 metre derinlikte olduğunu aktardı.

500 METREYE GÖRE TASARLANMIŞ

Denizaltının ne durumda olduğuna ilişkin bir bilgi verilmezken, bulunduğu derinliğin mürettebatın hayatta kalma şansını oldukça azalttığı belirtildi. Söz konusu denizaltının 500 metre derinliğe göre tasarlandığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri, mürettebattan hayatta kalanların olabileceği ihtimaline karşı sağlık ekipleriyle beraber çalışmalarını sürdürüyor.

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