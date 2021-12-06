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Endonezya'da Semeru yanardağı patladı

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi. 11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları başladı.

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Endonezya'da Semeru yanardağı patladı
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 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.


 
 
Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 2

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkililerine dayandırılan habere göre patlama sonrası 14 kişinin hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı.


Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 3

11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları da başladı.


Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 4

Yaralananların çoğunluğunun yanık tedavisi gördüğü ifade edildi.


Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 5

Patlama nedeniyle çok sayıda hayvan da telef oldu.


Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 6

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.


Endonezya'da Semeru yanardağı patladı: 14 kişi öldü onlarca köy boşaltıldı - 7
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