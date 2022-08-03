Endonezya'da Komodo ejderi grevi

Endonezya'da turizm sektöründe çalışan yüzlerce kişi, hükümetin Komodo ejderlerini ziyaret için belirlediği bilet fiyatlarını ciddi oranda artırmasının ardından greve gitti

Komodo Ulusal Parkı'na ulaşmak isteyenlerin ödeyeceği ücret, bir gecede 18 kat artırılarak 3,75 milyon rupiye (yaklaşık 250 dolar) çıkarıldı. Yerel çalışanlar, turistlerin yüksek ücret nedeniyle bölgeyi ziyaret etmeyeceği endişesiyle karara tepki gösterdi.



Tur rehberi Leo Embo, burada yaşanacak kaybı göze aldıklarını belirterek greve gittiklerini söyledi.







Yerel medya, onlarca kişinin gözaltına alındığını duyururken Turizm Bakanı Sandiaga Uno, çalışanları hükümetle görüşmeye çağırdı.



Endonezya'nın, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan Doğu Nusa Tenggara bölgesi -pandemiden önce- 2019 yılında 222 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Sonraki yıllarda bu rakam 4'te 1 oranına kadar gerilemişti.



Ülke, 3 metreye kadar uzunlukta olabilen yaklaşık 3 bin 300 nadir Komodo ejderine ev sahipliği yapıyor.