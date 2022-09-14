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En zengin Amerikalıların servetine enflasyon darbesi

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ABD'de dün açıklanan ve piyasaları sallayan enflasyon verisi sonrası en zengin Amerikalıların serveti 93 milyar dolar eridi. Bu, tarihteki en büyük 9. günlük değer kaybı olarak kayda geçti

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En zengin Amerikalıların servetine enflasyon darbesi

ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed'in daha agresif faiz artışları yapacağı beklentisiyle ABD Borsalarında dün yaşanan sert düşüş, milyarderlerin servetinin erimesinde etkili oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 9,8 milyar dolar, Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 8,4 milyar dolar azaldı. Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin ve Steve Ballmer'in de servetleri 4'er milyar dolardan fazla geriledi. En zenginler listesinde yer alan Warren Buffett ve Bill Gates'in serveti de sırasıyla 3,4 milyar dolar ve 2,8 milyar dolar azaldı.

Dün ABD'de S&P 500 Endeksi yüzde 4,4 ile Haziran 2020'den beri en büyük düşüşü kaydederken teknoloji ağırlıklı Nasdaq borsası yüzde 5,5 düşmüştü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ay yaptığı 8 dakikalık konuşma da ABD'li milyarderlerin servetinin 78 milyar dolar erimesine neden olmuştu.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti yıl başından bu yana yaklaşık 1,2 trilyon dolar eridi.

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