En uzun süre su altında yaşama rekoru kırıldı

ABD'nin Florida eyalaetinde yaşayan bir üniversite profesörü, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı. Söz konusu rekoru kırmak için bir çeşit su altı otelinde yaşayan Joseph Dituri, bir önceki rekor olan 73 günü aştı.

SU ALTINDAN 100. GÜNÜN SONUNDA ÇIKMAYI PLANLIYOR

Su altındaki 74. gününü 13 Mayıs'ta tamamlayan Dituri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci sona erdirmeyi henüz düşünmediğini; suyun üstüne 100. günün sonunda çıkmayı planladığını belirtti.

Dituri, "İlk günden itibaren amacım gelecek nesillere ilham vermek, deniz altındaki yaşamı inceleyen bilim insanlarıyla röportaj yapmak ve insan vücudunun zor şartlarda nasıl işlediğini öğrenmek oldu." dedi.

SU ALTI OTELİNDE YAŞIYOR

Deniz Kaynakları Geliştirme Vakfının organize ettiği "Project Neptune 100" adlı su altı görevi kapsamında Dituri, Florida'da 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde yer alan; Jules Undersea Lodge adı verilen bir çeşit su altı otelinde yaşıyor.

Su altında bulunduğu süre boyunca bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor.

ÖNCEKİ REKOR 73 GÜNDÜ

Su altında en uzun süre yaşama rekorunun bir önceki sahipleri olan Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.