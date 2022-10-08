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En uzun destan ve okuma rekoru kırdı

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En uzun destan ve okuma rekoru kırdı
 
Dünyanın en uzun destanı Manas, 500 bin 553 mısradan oluşuyor. 124 saat Manas okuyan Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, TRT Haber’in sorularını yanıtladı.
“Türkiye dünyanın merkezi, Türkiye bu evrenin başkenti.”
En eski Türk destanlarından olan Manas, 500 bin 553 bin mısra ile dünyanın en uzun destanı. Destan, Türk mitolojisinden ve bozkır kültüründen derin izler taşıyor.
Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen Manas Haftası, bir dünya rekoruna sahne oldu. Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, 6 gün boyunca 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
‘Bu zafer sadece bir adamın değil, bütün bir milletin zaferi’
Dünya rekorunu kırdığın an neler hissettin?Zafer yaşayan herkesin hissettiği duyguları hissettim o an. Ama bu zafer sadece benim zaferim değil. Şöyle ki; ‘Bu zafer sadece bir adamın değil, bütün bir milletin zaferi’ diye hissettim. Çünkü bir milletin en değerlisi, milli kültürü, gurur duyduğu destanı dünyaya tanıtmış oldum. Manas Destanı Kırgız halkının en değerli varlıklarından biri. Ben de bu rekordan dolayı kendimle gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Manas Destanı çok uzun bir destan ve ben 124 saatte sadece dörtte birini okudum.
 
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