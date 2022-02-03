En güçlü pasaport Japonya ve Singapur'un

Güncellenen ‘En güçlü pasaportlar’ listesine göre; Japonya ve Singapur 1’nci, Kıbrıs Cumhuriyeti 14’üncü, Türkiye 50’nci sırada yer aldı

Dünyanın en güçlü pasaportlar listesi güncellendi. Japonya ve Singapur yine zirvede, Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14’üncü, Türkiye 50’nci sırada yer alırken, KKTC pasaportu dikkate dahi alınmadı.

Bir önceki sıralamada Kıbrıs Cumhuriyeti 15’nci, Türkiye 57’nci sıradaydı. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla 176, Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor. KKTC pasaportuyla ise sadece Türkiye’ye vizesiz seyahat mümkün.

JAPONYA VE SİNGAPUR BİRİNCİ SIRADA…

Sıralamayı her yıl Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerini kullanarak danışmanlık firması Henley & Partners’ın araştırma ekibi hazırlıyor. The Henley Passport Index hazırlanırken, 199 ülke pasaportu ve 227 varış noktası inceleniyor. Sıralamaya göre Japonya ve Singapur vizesiz seyahatte birinciliği paylaşıyor ve ikisi de 192 ülkeye vizesiz girebiliyor.

BRİTANYA PASAPORTU 6’NCI SIRAYA DÜŞTÜ…

Sıralamada, ikinci sırada 190 ülkeye vizesiz giriş izni ile Almanya ve Güney Kore geliyor. Finlandiya, İtalya Lüksemburg ve İspanya üçüncü sırada bulunurken, 2014 yılında listenin zirvesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri ile Büyük Britanya pasaportları bu yıl İsviçre, Norveç, Yeni Zelanda ve Belçika ile birlikte 6’ncı sırada yer alabildi.

SON SIRALAR AFGANİSTAN, IRAK, SURİYE’NİN…

Afgan halkı sıranın en altında. Afganlar vizeye ihtiyaç duymadan sadece 26 ülkeye erişime sahip. 2010’dan beri son sırada bulunan ülke vatandaşları sadece 26 ülkeye vizesiz kabul ediliyor. Sondan ikinci sırayı 28 ülke ile Irak, üçüncü sırayı ise 29 ülke ile Suriye aldı. Vizesiz girişlere dayanan endekse göre KKTC listeye dahil edilseydi, sadece Türkiye’ye vizesiz girilebildiği için sonuncu sırada yer alacaktı.

