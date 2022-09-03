En ağır karpuzu yetiştirdi, hedefi 100 kilo



Çin’in kuzeyindeki Akita’nın Yokote kentinde çiftçi kooperatifi her yıl bölgenin en ağır karpuzunu belirleme yarışması düzenliyor. Bu yıl da yarışmaya ‘Carolina Cross’ tipi’ 7 dev karpuz kabul edildi.

Devasa karpuzları yetiştiren çiftçiler, yarışmanın sonucunu heyecanla bekledi. Ve yarışmayı, 80 kilogramlık karpuz kazandı.

Karpuzun yetiştiricisi Yamamoto Toşio, 30 yıldan fazladır meyve yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.

HEDEFİ 100 KİLO

Önceki rekor ağırlığının 60 kilogram olduğunu ifade eden Yamamoto, gelecek yıl 100 kiloluk karpuz yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

