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Emirates 3 bin kişiyi işe alacak

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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, 3 bin uçuş görevlisi ve Dubai Havalimanı'nda çeşitli rollerde istihdam edilmek üzere 500 personel alacağını duyurdu.

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Emirates 3 bin kişiyi işe alacak
 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates Havayolları, uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde işe alım etkinlikleri düzenliyor.

Emirates, pandeminin yarattığı olumsuz koşulları onarmayı sürdürürken, önümüzdeki altı ay içinde Dubai Havalimanı'ndaki görevler için 3 bin uçuş görevlisi ve 500 kişiyi daha işe alacağını söyledi.

Geçen yıl binlerce çalışanı işten çıkaran şirket, şu anda pandemi öncesi ağının yüzde 90'ını içeren 120 şehirde faaliyet gösteriyor.

Emirates, yıl sonuna kadar pandemi öncesi kapasitesinin yüzde 70'ini devreye almayı planlıyor.

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