Elon Musk'ın 74 yaşındaki annesi dergi kapağında

Milyarder girişimci Elon Musk’ın annesi Maye Musk, ünlü bir spor dergisinin mayo sayısına kapak oldu. Mayolu poz veren 74 yaşındaki Maye Musk, dergiye kapak olan en yaşlı mayo modeli oldu





Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ın annesi Maye Musk "Sports Illustrated” dergisinin kapağında yer aldı. Mayolu poz veren 74 yaşındaki Maye Musk, dergiye kapak olan en yaşlı mayo modeli oldu. Musk'tan önce dergide mayoyla poz veren en yaşlı kadın Kathy Jacobs'tı. Ancak Jacobs kapakta yer almamıştı.

Dergi 2022 mayo sayısında 4 farklı ünlüyle 4 farklı kapak yayınladı. Musk verdiği röportajda yaşın sorun olduğunu düşünmediğini vurguladı. Dünyadaki kadınlara mutluluğu hedeflemelerini ve sevdikleri şeyleri yapmalarını söyledi.

Kapak fotoğrafını ünlü Amerikalı fotoğrafçı Yu Tsai çekti. Derginin kapak fotoğrafları için Karayip ülkesi Belize seçildi.

