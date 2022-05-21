banner762
banner815
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
13 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
259 0
 
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
28 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
37 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
48 0
banner797
banner794

Elon Musk'ın 74 yaşındaki annesi dergi kapağında

banner476

Milyarder girişimci Elon Musk’ın annesi Maye Musk, ünlü bir spor dergisinin mayo sayısına kapak oldu. Mayolu poz veren 74 yaşındaki Maye Musk, dergiye kapak olan en yaşlı mayo modeli oldu

banner825
Elon Musk'ın 74 yaşındaki annesi dergi kapağında

 
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ın annesi Maye Musk "Sports Illustrated” dergisinin kapağında yer aldı. Mayolu poz veren 74 yaşındaki Maye Musk, dergiye kapak olan en yaşlı mayo modeli oldu. Musk'tan önce dergide mayoyla poz veren en yaşlı kadın Kathy Jacobs'tı. Ancak Jacobs kapakta yer almamıştı.
Dergi 2022 mayo sayısında 4 farklı ünlüyle 4 farklı kapak yayınladı. Musk verdiği röportajda yaşın sorun olduğunu düşünmediğini vurguladı. Dünyadaki kadınlara mutluluğu hedeflemelerini ve sevdikleri şeyleri yapmalarını söyledi.
Kapak fotoğrafını ünlü Amerikalı fotoğrafçı Yu Tsai çekti. Derginin kapak fotoğrafları için Karayip ülkesi Belize seçildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.