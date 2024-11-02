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Elon Musk, 11 çocuğu ve annelerinin birlikte yaşamasını istiyor

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Dünya nüfusunun azalmasını "büyük tehlike" olarak gören Elon Musk, eski partnerleri ve çocukları için birlikte yaşayacakları iki büyük ev satın aldı

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Elon Musk, 11 çocuğu ve annelerinin birlikte yaşamasını istiyor
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, çocuklarının birlikte yaşayabilmesi için 35 milyon dolara mülk satın aldı. 

New York Times'a konuşan kaynaklara göre Musk, Austin'de 11 çocuğu ve anneleri için birlikte yaşayacakları iki ev aldı. Musk'ın iki eve 10 dakika uzaklıkta bir villada kalacağı ve çocuklarıyla sık sık vakit geçirmek istediği bildirildi.

Kaynaklar, en az 11 çocuğu olan Musk'ın, çocuklarının 2 annesinin de bu mülkte yaşayacağı bir plan yaptığını aktardı.

Son dönemde Cumhuriyetçi ABD Başkan adayı Donald Trump'a büyük destek veren 53 yaşındaki Elon Musk, sık sık çok çocuk sahibi olma yanlısı açıklamalar yapıyor.

New York Times'ın haberine göre, tüp bebek yöntemiyle Musk'tan üç çocuk sahibi olan Shivon Zilis gizli mülke taşındı. Musk'ın diğer üç çocuğunun annesi olan ve Grimes olarak tanınan müzisyen Claire Boucher ise eve taşınmak istemedi.

Musk ile 5 çocuğu olan Justine Musk için de evde büyük bir oda ayrıldığı belirtildi.

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