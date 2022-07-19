banner762
banner815
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
27 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
10 0
 
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
18 0
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
24 0
20 0
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
21 0
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
8 0
banner797

Ekvador'da cezaevinde isyan: 13 ölü

banner476

Ülkenin Santo Domingo de los Colorados kentindeki bir hapishanede, mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı.

banner825
Ekvador'da cezaevinde isyan: 13 ölü

 
Kapsamlı Bakım Hizmetleri Servisinden yapılan açıklamaya göre, cezaevinde yaşanan kavga nedeniyle 13 mahkumun öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis ve silahlı kuvvetler, olayları kontrol altına almak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Olaylara ilişkin savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

AYNI HAPİSHANEDE DAHA ÖNCE 44 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ

9 Mayıs'taki isyanda çatıda ateşli silahla gezen mahkumlar görülmüştü. 9 Mayıs'taki isyanda çatıda ateşli silahla gezen mahkumlar görülmüştü. 

Santo Domingo hapishanesinde, Mayıs 2020'de meydana gelen isyan ve çatışmalarda 44 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'da, en son 9 Mayıs'ta ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmiş, akabinde 100'den fazla kişi firar etmişti.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.