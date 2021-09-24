Ekonomik eşitsizliği protesto eden halk Brezilya'da borsa bastı

Brezilya'da onlarca gösterici, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve enflasyonun vurduğu ülkede artan ekonomik eşitsizliği protesto etmek için Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı işgal etti.
Ülkenin en büyük borsasında hisse senedi fiyatlarını gösteren elektronik panellerin altında duran göstericiler slogan attı ve kırmızı pankartlar açtı.
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN EN BÜYÜK SEMBOLÜ
Protestoyu organize eden Evsiz İşçiler Hareketi’nin lideri Debora Pereira "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz. Şirketler kâr ederken, insanlar aç ve iş giderek daha güvencesiz hale geliyor.100 milyon Brezilyalı aç yatarken, milyarderlerin burada her gün 6,6 milyar doları ceplerine indirmelerini kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte, göstericilerin tuttuğu pankartlardan birinde "Her şey Bolsonaro'nun suçu" yazması dikkat çekti.
Kısa bir mitingin ardından grup binayı terk ederek protestosuna dışarıda devam etti.
YAKLAŞIK 600 BİN KİŞİ COVİD-19'DAN ÖLDÜDiğer taraftan Brezilya’da ekonomik eşitsizlik, 213 milyon nüfuslu ülkede 590 binden fazla insanı öldüren corona virüs pandemisi ile daha da belirginleşti.
Öte yandan, aşırı soldaki Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (Psol) için São Paulo vali adayı olan Guilherme Boulos, işgal hareketini övdü: