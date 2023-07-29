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Einstein'ın mektubu satışa çıkarıldı

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Albert Einstein'in, 1950 yılında bir din kültürü öğretmenin sorusunu cevapladığı mektubu 125 bin dolara satışa çıktı

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Einstein'ın mektubu satışa çıkarıldı
Din bilgisi öğretmeni Martha Munk, modern fiziğin kurucusu Albert Einstein'a "modern bir bilim insanın dünyanın daha yüce bir güç olan Tanrı tarafından yaratıldığı fikrini bilimsel bilgisiyle bağdaştırmasının mümkün olup olmadığını" sorduğu bir mektup gönderdi. 
Einstein bu mektuba verdiği cevapta evrenin yaratıcısının olmadığını ima eden sözler kullandı. 
İşte Einstein'ın o sözleri:
"İncil'deki hikâyeler harfi harfine alındığı sürece, okuyuculardan ne tür bir inanç beklendiği açıktır.  Ancak Kutsal Kitap'ı sembolik olarak yorumlayacak olursanız, Tanrı'nın aslında bir şekilde insanlara benzeyen bir kişi (ve dolayısıyla bir ilah değil) olarak düşünülüp düşünülmeyeceği artık net değildir. Bu durumda inançtan geriye orijinal anlamıyla ne kaldığını değerlendirmek zordur. Bununla birlikte, bilimsel düşünme konusunda az çok eğitim almış bir kişinin kozmosun dini yaratılışına (orijinal anlamda) yabancı olduğunu düşünüyorum, çünkü her şeye nedensel koşulsallık standardını uyguluyor. Bu, dini tutumu çürütmez ama belli bir anlamda onun yerine geçer ve onun yerini alır.”
New York, Brooklyn'den yazılan mektup, ABD'li The Raab Collection tarafından 125 bin dolar  fiyatla satışa çıkarıldı. Mektup Munk'ın torunlarından satın alındı ve daha önce satılmadı.
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