Efsaneye son veda

82 yaşında hayata veda eden futbolun en büyük efsanesi Pele için doğduğu, büyüdüğü ve yıldızlaştığı Santos'ta tören düzenlendi



Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele için eski kulübü Santos’un Urbano Caldeira Stadyumu’nda tören düzenlendi.

Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele’yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3

Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşındı.

Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat boyunca statta bekletilecek. Defin işlemi ise bugün yapılacak.

Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenmesi planlanan Pele'nin cenazesi ardından dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.

Ayrıca Pele'nin kendisi gibi futbolcu babasının forma numarasına ithafen 32 katlı mezarlığın 9. katına defnedileceği belirtildi.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze törenine katılacak.

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Urbano Caldeira Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele için eski kulübü Santos’un Urbano Caldeira Stadyumu’nda tören düzenlendi.Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayınladığı Pele’yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmosda kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşındı.Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat boyunca statta bekletilecek. Defin işlemi ise bugün yapılacak.Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenmesi planlanan Pele'nin cenazesi ardından dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek.Ayrıca Pele'nin kendisi gibi futbolcu babasının forma numarasına ithafen 32 katlı mezarlığın 9. katına defnedileceği belirtildi.Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze törenine katılacak.