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Efsaneler geri döndü

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Melekler 6 yıl sonra podyumda! Yılın moda şovu gözüyle bakılan “Victoria’s Secret Fashion Show” uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlendi. Podyumda efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı

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Efsaneler geri döndü
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New York'ta önceki gece düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show'da marka ve defilelerle özdeşleşmiş efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı. Defilede; Irina Shayk, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi. Victoria’s Secret Fashion Show 2024'ün açılışını Gigi Hadid yaparken, kapanışı ise Tyra Banks üstlendi. Defileye katılacak isimler arasında adı açıklanmayan Bella Hadid, kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılmış gösterişli paltosuyla uzun süre uzak kaldığı podyumlara geri döndü.
Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olan 43 yaşındaki Adriana Lima da podyumda göz kamaştırdı.
Adriana Lima yıllar sonra geri döndüğü podyumda duygusal anlar yaşadı. Öte yandan podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de Victoria's Secret defilesi için podyuma geri döndü.
 
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