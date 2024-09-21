Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı artık o!

‘Guinnes Dünya Rekorları’na göre, 117 yaşındaki Maria Branyas’ın ölümünün ardından "en yaşlı kişi ünvanının yeni sahibi" 116 yaşındaki Japon asıllı Tomiko Itooka oldu

Japonya'da huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" oldu. Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'yu kaldığı huzurevinde ziyaret etti. Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu. İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı. "Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.

Avrupa’nın en yaşlı insanı kim?

İngiltere'de yaşayan ve 21 Ağustos’ta 115'inci doğum gününü kutlayan Ethel Caterham ise dünyanın en yaşlı insanı unvanını Itooka’ya kaptırsa da kendisi halihazırda Avrupa’nın en yaşlı insanı.

Ayrıca Caterham, İngiltere’nin Kral VII. Edward döneminde doğup günümüzde hala hayatta kalan son ve tek kişi.