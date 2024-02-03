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Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere’de test edilecek

Dünyanın ilk otonom çukur önleme robotu , yol denemelerine başlıyor. Robotiz3d ve Liverpool Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen robot, çukur denetiminde çığır açmak ve yol kullanıcılarına daha konforlu bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

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Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere’de test edilecek
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Yapay zeka destekli Otonom Yol Onarım Sistemi (ARRES Prevent), otonom olarak yollarda devriye gezerek çatlakları çukura dönüşmeden önce tespit edip dolduruyor. Bu proaktif yaklaşım, çukurların oluşmasını engelleyerek reaktif onarım ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.
Otonom yol onarım robotu sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yol güvenliği de artırılmış olacak. ARRES Prevent robotu geleneksel manuel onarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında maliyetleri %90 oranında düşürebilir ve onarım hızını %70oranında artırabilir.
Buna ek olarak otonom yol onarım robotu batarya ile çalıştığı için çevresel etkilerini minimumda tutuyor. Şirket, bu teknolojinin karbon emisyonlarını geleneksel yöntemlere kıyasla üç kat azaltabileceği görüşünde. ARRES Prevent, titiz laboratuvar testlerinin ardından Hertfordshire’daki yollarda ilk kez kullanılmaya hazır hale geldi. Eğer başarılı olursa çukur problemleri için ezber bozan bir çözüm olabilir.
 
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