Dünyanın ilk köpek restoranı Bolivya'da açıldı

Bolivya’nın başkenti La Paz'da dünyanın sadece köpeklere yemek hizmeti veren ile restoranı açıldı. Paladrar adlı restoranda köpek mamaları özel şefler tarafından hazırlanırken, insanlar ve hayvanlar birlikte eğlenebilme imkanı bulunuyor

Bolivya’da sadece köpeklere yemek hizmeti veren Paladrar adlı restoran açıldı. Retoranda köpek mamaları özel şefler tarafından hazırlanırken, insanlar ve hayvanlar birlikte eğlenebilme imkanı bulunuyor.

KÖPEK MAMALARINDA UZLAŞMIŞ ŞEF

Bolivya’nın başkenti La Paz’da köpeklerin rahatı ve damak tadı düşünülerek oluşturulan Paladrar adlı restoran kapılarını açtı. Özel müşterisi köpekler olan restoranın köpek maması konusunda uzmanlaşmış bir şefi bulunuyor.

Jacqueline Cuentas ve kocası Alejandro Castro, 50 kilogramlık tüylü siyah bir Rottweiler melezi olan köpekleri Logan ile hiçbir yerde “hoş karşılanmadıkları”nı belirterek Paladrar’ı açmaya karar verdiklerini söyledi.

Aslen bir doktor olan 38 yaşındaki Cuentas, “Her zaman Logan'ın eğlenebileceği bir yere gitmek istedik. Logan’ın büyüklüğü nedeniyle hiçbir yerde hoş karşılanmadık. İlk başta bir eğlence parkı düşündük, ancak pandemi ile birlikte işler değişti ve gerçeklikle daha yakından bağlantılı bir şey düşündük. Pladrar böyle doğdu” dedi.

Diğer taraftan, La Paz'ın güney bölgesindeki San Miguel'de yer alan Paladrar menüsünde tavuk jölesinden dana rostoya kadar köpeklerin sevebileceği birçok lezzete sahip. Şef Patricia Pérez tarafından hazırlanan köpek mamaları, havuç, balkabağı ve brokoli ile buharda kapatılmış dana eti dilimleri, tavuk suyunda hafifçe haşlanmış bir şekilde servis ediliyor.

Şef Pérez, “Eğer köpeğiniz sebze sevmiyorsa damak Anticucho ve Izgara Menuditos (taşlık, ciğer ve dana kalbi parçaları) iyi bir seçenek olabilir. Tatlı olarak da karpuz dondurması. et ve yulaf ezmeli kurabiyelerimiz var.

Tüm yiyecekler, her hayvanın tüketebileceği miktar göz ardı edilmeden hazırlanıyor.. Kendimizi bu konuda sürekli eğitiyoruz. Hepimiz birkaç veterinerden tavsiye aldık ve hepimiz Bolivya'daki tek etolog olan Andrés Salamanca ile köpek beslenmesi konusunda eğitim aldık” diye konuştu.

FİYATLAR UYGUN

Öte yandan, restoranda yiyeceklerin fiyatları 2 (yaklaşık 6 Türk lirası) ile 20 Bolivya Bolivianosu (yaklaşık 50 Türk lirası) arasında değişiyor.

Köpekler için dünyada ilk restoran olma özelliğine sahip işletmenin pazarlama ve tanıtımdan sorumlu Klisman Roque, "Restoranın uygun fiyatlı olmasını istiyoruz ve müşterilerimizin mutlu olması ve bizi sürekli ziyaret etmesi için her zaman çeşitli kampanyalar hazırlıyoruz. Dünyada köpeklere özel yemek hazırlayan ilk restoran biziz, Bolivya'da veya diğer ülkelerde başka bir örnek bulamadık" dedi.