Dünyanın en zenginlerinin servetinde rekor düşüş

Küresel Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele ettiği ortamda global hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıplarla birlikte dünyanın en zenginlerinin serveti de eridi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 62 milyar dolar, Jeff Bezos'un serveti yaklaşık 63 milyar dolar erirken Mark Zuckerberg'in serveti ise yarı yarıya azaldı

2022'nin ilk yarısında dünyanın en zengin 500 insanının serveti 1.4 trilyon dolar eridi. Böylece en büyük 6 aylık düşüş yaşandı.

Kovid-19 pandemisi sonrası son 2 yılda Merkez Bankaları ve hükümetlerin eşi benzeri görülmemiş parasal teşvikleri teknoloji şirketlerinden kripto paralara kadar herşeyin değerini artırırken, ultra zenginlerin de servetine servet kattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu dönemde Elon Musk'ın serveti erise de hala 208.5 milyar dolarla dünyanın en zenginleri arasında.

Tesla hisseleri 2. çeyrekte en kötü çeyreklik performansı kaydetmiş, Amazon.com ise dot.com balonundan bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.

Amazon Kurucusu Jeff Bezos 129.6 milyar dolarla en zenginler listesinin 2. sırasında yer alıyor.

3. sırada 128.7 milyar dolarla Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault, 4. sırada 114.8 milyar dolarla Microsoft Kurucusu Bill Gates yer alıyor.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg ise 60 milyar dolar servetiyle listenin 17. sırasında yer alıyor.