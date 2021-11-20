Dünyanın en zengin köpeği villasını satıyor

Alman Kontes Karlotta Liebenstein'in 500 milyon dolar miras bıraktığı köpeği Gunther, Miami'deki mülkünü 31.75 milyon dolara satıyor. Bu muhteşem mülk bir zamanlar 1990'larda pop müzik efsanesi Madonna'ya aitti

1992'de ölen ve çocuğu olmayan ama hayvanlarına değer veren merhum Alman Karlotta Liebenstein, milyonlarca servetini köpeği Gunther 3'e bıraktı. Bir vakıf tarafından yönetilen para, köpeğin her türlü ihtiyacı için harcandı.Mülk yatırımları ve stratejik girişimler sayesinde 500 milyon dolara ulaşan bu güveni Gunther 5, dedesi Gunther 4'ten devraldı.Gunther 5, Miami mülkü ve esas olarak yaşadığı Toskana'daki bir evin yanı sıra Floransa ve Milano da dahil olmak üzere dünya çapında birçok mülke sahip.Gunther 4, Madonna'nın eski mülkünü ilk olarak 2000 yılında satın aldı.Villa kimsenin inkar edemeyeceği bir geçmişe sahip. Son derece özel olarak tasarlanmış kapısı olan mülk, kraliyet palmiye ağaçları, yemyeşil çevre düzenlemesi ile kaplı geniş bir arazide bulunuyor ve nefes kesici bir körfez manzarasıyla da eşsiz konumda bulunuyor.Madonna'nın villası olarak ünlenen mülk şimdi 31 milyon dolara satışa çıkardı.Gunther 5, oldukça lüks bir yaşam tarzı yaşıyor. Kendisine bakan insanlarla birlikte, özel jetle seyahat ediyor, biftek ve havyar yiyor, birçok yat ve arabaya sahip ve bir müzayedede 1,1 milyon dolarlık beyaz trüf satın aldı.