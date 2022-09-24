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Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti

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Hintli iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu

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Dünyanın en zengin ikinci kişisi değişti
 

Hintli iş insanı Gautam Adani, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından etti.
Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Gautam Adani, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı. Bezos'un servetinin 145.8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146.9 milyar dolarlık servetiyle listede yükseldi. Uzmanlar bu değişimi yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlıyor.
Listenin birinci sırasında ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk var.
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