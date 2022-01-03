Dünyanın en zengin 10 insanının serveti 2021'de ne kadar arttı?

1.Elon Musk: 277 milyar dolar (+121 milyar dolar) Tesla'nın patronu Musk, Ekim ayında ilk defa değeri 1 trilyon doları aşan ve sene içinde yüzde 60 yükselen şirket hisselerinden payına düşeni aldı ve servetine 121 milyar dolar daha ekledi. Milyarder girişimci son zamanlarda 12 milyar dolarlık vergisini ödemek için milyonlarca Tesla hissesi sattı.

2.Jeff Bezos: 195 milyar dolar (+5 milyar dolar) Musk'tan önce dünyanın en zengin kişisi ünvanını elinde bulunduran Bezos'un performansı Musk kadar ihtişamlı değil. Yine de Bezos 2021 yılında servetine 5 milyar dolar ekledi. 57 yaşındaki iş insanı Temmuz ayında Amazon'daki CEO'luk görevini bırakarak Bezos Earth Fund, Blue Origin, Washington Post ve Amazon Day 1 Fund gibi girişimlerine daha fazla zaman ayıracağını açıkladı.

3.Bernard Arnault: 176 milyar dolar (+61 milyar dolar) Louis Vuitton, Christian Dior ve Givenchy gibi lüks ürün markalarının sahibi LVMH'nin CEO'su 2021 yılında servetine 61 milyar dolar ekledi. 72 yaşındaki iş insanı aynı zamanda Avrupa'nın en zengin kişisi ünvanına da sahip.

4.Bill Gates: 139 milyar dolar (+7 milyar dolar) Uzun yıllardır servetinden 10 milyarlarca doları bağışlamasına rağmen kurucu ortağı ve hala yüzde 1 hissesine sahip olduğu Microsoft'un güçlü performansı sayesinde Gates'in serveti artmaya devam etti. Gates uzun süre önce Microsoft'taki tüm görevlerini bırakarak zamanının çoğunu kurduğu yardım derneğinin faaliyetleriyle ilgilenerek geçirdi.

5.Larry Page: 130 milyar dolar (+47 milyar dolar) Kasım ayında iki trilyon dolarlık değeri aşan ve içinde kurucusu olduğu Google şirketini de barındıran Alphabet şirketindeki CEO'luk görevini bırakan Larry Page 2021 yılında şirketinin güçlü performansı sayesinde servetini 47 milyar dolar artırdı.

6.Mark Zuckerberg: 128 milyar dolar (+24 milyar dolar) İlk 10 içinde 40 yaş altında tek isim olan 37 yaşındaki Zuckerberg'in serveti bu yıl toplam 24 milyar dolar artış gösterdi. Zuckerberg, Facebook ve Instagram şirketlerinin çatı şirketi olan ve bu sene hisse değeri yüzde 20 yükselen Meta'nın yüzde 13 hissesine sahip.

7.Sergey Brin: 125 milyar dolar (+45 milyar dolar) Google'ın diğer kurucu ortağı olan Brin'in serveti bu yıl 45 milyar dolar arttı. Böylelikle Brin'in ismi ilk defa 100 milyar dolarlık zenginler kulübüne girdi. 48 yaşındaki iş insanının Alphabet şirketinde 38 milyon hissesi var ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda görev yapıyor.