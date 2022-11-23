Dünyanın en yaşlı yenidoğan ikizleri

Amerika'da dünyanın en yaşlı ikizleri doğdu. Philip ve Rachel Ridgeway, 30 yıl önce dondurulmuş embriyolar sayesinde ikiz bebeklerini kucaklarını aldılar. Uzmanlar, doğumun yeni bir dünya rekoru olduğuna inanıyor

Dünyanın en yaşlı ikizleri doğmuş olabilir. 31 Ekim 2022’de dünyaya gelen Lydia ve Timothy Ridgeway ikizlerinin doğumlarını sağlayan embriyolar, aslında 1992 yılında donduruldular. İkizlerin ebeveynleri Philip ve Rachel Ridgeway, yaşadıkları karşısında hâlâ şaşkınlar.

Ridgeway çifti, dört çocukları daha olduğunu ancak ikizlerin bir aylık olmalarına rağmen diğer çocuklarından daha büyük olduklarını söylüyor.

CNN’nin haberine göre, 34 yaşındaki bir kadın ve 50 yaşındaki kocası embriyolarını dondurma kararı aldı ve Nisan 1992’de IVF uygulandı. Embriyolar 2007 yılına kadar bekledikten sonra çift, başka bir ailenin onları kullanabileceğini umarak Tennessee’deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’ne bağışladılar.

30 YIL SONRA HAYAT BULDULAR

Nitekim Oregon’dan Ridgeway çifti daha fazla çocuk sahibi olmak istemeye karar verince embriyolar kullanıldı. Philip Ridgeway, en erken donör sayısına sahip embriyoları kasten seçtiklerini söyledi: “Biz sadece en uzun süredir bekleyenleri istedik.”

Embriyolar bu yıl 28 Şubat’ta çözüldü. Mart ayında, dondurulduktan 29 yıl 10 ay sonra implante edildi. Transferlerden ikisi başarılı oldu ve çocuklar ekim ayında doğdu.

Ridgeway çiftinin sekiz, altı, üç ve bir yaşlarında dört çocuğu daha var, hiçbiri IVF veya bağışçılar aracılığıyla dünyaya gelmedi.

Philip Ridgway konuyla ilgili şunları söyledi: “Tanrı Lydia ve Timothy’ye hayat verdiğinde ben beş yaşındaydım ve onlar, o zamandan beri o hayatı koruyor. En küçük çocuklarımız olsalar da bir bakıma en büyük çocuklarımız.”

YILLARCA BEKLESELER DE ZAMANI DENEYİMLEMİYORLAR

Ridgeway çiftinin doktoru Dr. James Gordon ise şunları söyledi: “Aslında bir hafta, bir ay, bir yıl, on yıl, yirmi yıl boyunca dondurulmak arasındaki fark, gerçekten önemli değil.”

Atlanta’da doğum uzmanı olan Dr. Jim Toner de embriyoların dondurulmasına dikkat çekerek, “Sıvı nitrojen içinde depolanan bir sperm, yumurta ya da embriyo hiç zaman deneyimlemiyor gibi görünüyor” diyor.

Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) pazarlama ve geliştirme direktörü olan Mark Mellinger ise “Bu, doğumla sonuçlanan en uzun donmuş embriyonun transferi için yeni bir rekor” dedi.

Ridgeway ikizlerinden önce, en eski embriyo rekoru 2020’de 25 yıl boyunca dondurulmuş bir embriyodan doğan Molly Gibson’dı. Hatta Molly’nin 26 yaşındaki annesi Tina, o sırada çocuğunun neredeyse kendisi kadar büyük olduğu konusunda şaka yapmıştı.