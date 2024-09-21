Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen "Rosie" 33 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset'in "Rosie" isimli kedisi hayatını kaybetti.

Lila, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinin kedisi hakkında açıklama yaptı.

1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.