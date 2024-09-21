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Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

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Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen "Rosie" 33 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyanın en yaşlı kedisi öldü
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İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset'in  "Rosie" isimli kedisi hayatını kaybetti.

Lila, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinin kedisi hakkında açıklama yaptı. 
1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip.
Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı kedi, 38 yaşına kadar yaşamıştı.

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