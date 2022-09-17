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Dünyanın en yaşlı kalbi bulundu

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Bilim insanları Avustralya'da 380 milyon yıllık balık fosilinde korunmuş durumda bir kalp buldu. Keşfin kalbin evrimi hakkında önemli bulgular sağlaması bekleniyor

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Dünyanın en yaşlı kalbi bulundu

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde yer alan Kimberley'de bilim insanları tarih öncesi bir balığa ait fosil buldu.
Soyu şu anda tükenmiş olan, "Gogo" adıyla da anılan balığın fosilini bilgisayarla tarayan bilim insanları oldukça nadir bir olayla karşılaştı.
Genellikle fosillerde yumuşak dokulara rastlanmaz ancak bu kez Kimberley bölgesindeki kaya yapısında bulunan minerallerin tarih öncesi balığın iç organlarının korumuş olduğunu fark etti. 
Hakemli bilim dergisi Science'da yer alan bulgulara göre balığın mide, bağırsak, kalp ve karaciğerinin korunmuş durumdaydı.
 
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