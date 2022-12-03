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Dünyanın en uzun ayaklı kadını unvanını aldı

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Guinness Dünya Rekorları, Herbert'i rekorun sahibi ilan etti. Ayakkabı konusunda zorluk yaşadığını anlatan Herbert, "Ailem büyürken bana çok sağlıklı bir özgüven verdi" dedi

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Dünyanın en uzun ayaklı kadını unvanını aldı

ABD'de yaşayan Tanya Herbert, kırdığı rekorla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Herbert, "yaşayan en büyük ayaklara sahip kadın" unvanının sahibi oldu.
Yapılan ölçümler sonucunda Herbert'in sağ ayağının 33,1 santimetre, sol ayağının ise 32,5 santimetre olduğu tespit edildi.
Ayakkabı bulmada yaşadığı zorluk
Guinness Dünya Rekorları internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tahmin edebileceğiniz gibi, ayakkabı alışverişi Tanya için her zaman bir mücadele oldu ve çevrimiçi satış mağazaları onun için tek geçerli seçenek." denildi.
Herbert, karşılaştığı duruma ilişkin, "Mağazalara gitmek söz konusu değildi." ifadesini kullandı.
"Annem 1,95 ve babam 1,93 metre"
Houston'da yaşayan en uzun ayaklı kadın rekorunun sahibi, yaşıtlarından her zaman çok daha uzun ve ayaklarının çok daha büyük olduğunu söyledi.
Tanya, "Büyürken her zaman etrafta en uzun olan bendim. Annem 1,95 metre ve babam 1,93 metre olduğu için uzun olmaktan başka seçeneğim yoktu." diye ekledi.
Herbert: Ailem bana özgüven verdi
Büyüme sürecinden bahseden Tanya, "Ailem büyürken bana çok sağlıklı bir özgüven verdi. Bu yüzden uzun olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim." şeklinde konuştu
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