Dünyanın en tehlikeli kadını artık serbest

Irk savaşı çıkarmak amacıyla cinayetler işleyen ve 19 yaşındayken cezaevine giren Manson ailesi tarikatının eski üyesi Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı olarak cezaevinden tahliye oldu



Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü. Van Houten, Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca cinayetinde rolü olduğunu itiraf etmişti.

ÖLÜM CEZASI HAPSE ÇEVRİLDİ

Bu cinayetten bir gün önce de tarikat mensupları ünlü yönetmen Roman Polanski'nin

Ancak California'da ölüm cezası geçici olarak yasaklanınca 1972'de cezaları ömür boyu hapse çevrildi.

Leslie Van Houten, 1969 yılında iki canavarca cinayetteki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı. 19 yaşındayken cezaevine giren Van Houten, Charles Manson’ın cinayete azmettirdiği tarikat mensuplarından biriydi.Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü. Van Houten, Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca cinayetinde rolü olduğunu itiraf etmişti.Bu cinayetten bir gün önce de tarikat mensupları ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate’in de aralarında olduğu 5 kişiyi öldürmüştü. Manson ve üç kadın suç ortağı cinayetler nedeniyle ölüm cezası aldı.Ancak California'da ölüm cezası geçici olarak yasaklanınca 1972'de cezaları ömür boyu hapse çevrildi.