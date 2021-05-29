Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail

Alıcısı sır gibi saklanan 20 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail’in Beyonce ve Jay Z’ye özel yapıldığı iddia edildi

İngiliz lüks araç üreticisi’un önceki gün tanıttığı dünyanın en pahalı otomobili olan yeni modeli Boat Tail ’in ABD’li ünlü şarkıcı çiftve Jay Z tarafından sipariş edildiği öne sürüldü.20 milyon sterlinlik (243 milyon lira) fiyatıyla yaklaşık 40 Rolls-Royce Phantom limuzine eşdeğer olan aracın Beyonce ve Jay Z’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy ’ye ithafen mavi renkte olduğu öne sürüldü.İngiliz Telegraph gazetesine konuşan otomotiv endüstrisinden bir kaynak, “Bu fantastik otomobilin tüm detaylarıyla en sevdikleri şeylerle eşleşen Beyonce ve Jay Z tarafından sipariş edildiği düşünülüyor” dedi.Arka tarafında yemek takımı, buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve şemsiye bulunan Rolls-Royce Boat Tail’ın ünlü çiftin düzenli olarak gittiği ve açık havada piknik yapmaktan keyif aldığı Fransız rivierası Cote d’Azur bölgesi için tasarlandığı tahmin ediliyor.Öte yandan, 5,8 metreden kısa bir uzunluğa sahip olan yeni dört koltuklu iki kapılı Rolls-Royce Boat Tail, şirketin İngiltere’nin Sussex bölgesindeki butik genel merkezinde yeni Coachbuild departmanı tarafından inşa edilen ilk araç olduğu belirtildi.

Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı.

Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.