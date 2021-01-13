banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
59 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
360 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
444 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın

banner476

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Japonya zirvede, Türkiye iki sıra geriledi

Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın
banner601

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye bir önceki yıla göre iki sıra birden gerileyerek 53'üncü oldu.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor. 2020'de bu sayı 111'di.

Japonya'nın son üç yılda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldığı listede Türkiye pasaportu Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk pasaportlarının gerisinde; Güney Afrika, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Tayland, Suudi Arabistan, Çin ve Endonezya pasaportlarının ise önünde yer alıyor.

Asya-Pasifik ülkeleri ilk sıralarda

2006'dan bu yana yayımlanan ve gerçek zamanlı olarak güncellenen Henley Pasaport Endeksi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini temel alıyor.

Endeks 199 ülkenin pasaportunu ve 227 yeri kapsıyor.

Endeksin ilk sıralarında daha önce AB ülkeleri, İngiltere ve ABD'nin hakimiyeti vardı. Ancak son yıllarda Asya-Pasifik ülkeleri öne geçti.

Son yedi yıl içinde ABD pasaportu birincilikten yedinciliğe geriledi.

Endeks, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen geçici sınırlamaları kapsamıyor. Halihazırda ABD pasaportuyla 75, İngiltere pasaportuyla da 70 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

2006'da listenin başında 130 ülkeye vizesiz giriş yapılabilen Danimarka pasaportu yer alıyordu. Türkiye pasaportu listede 46'ncı sıradaydı. Türkiye pasaportuyla 52 ülkeye vizesiz girilebiliyordu.

Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve vatandaşlarının vizesiz girebildikleri ülke sayıları şöyle:

  • Japonya (191)
  • Singapur (190)
  • Güney Kore, Almanya (189)
  • İtalya, Finlandiya, İspanya, Lüksemburg (188)
  • Danimarka, Avusturya (187)
  • İsveç, Fransa, Portekiz, Hollanda, İrlanda (186)
  • İsviçre, ABD, İngiltere, Norveç, Belçika, Yeni Zelanda (185)
  • Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Avustralya (184)
  • Kanada (183)
  • Macaristan (181)

Henley Pasaport Endeksi'nde son 10 sırada yer alan ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • İran, Bangladeş (41)
  • Lübnan, Kosova, Sudan (40)
  • Kuzey Kore (39)
  • Nepal, Libya (38)
  • Filistin Özerk Yönetimi (37)
  • Yemen, Somali (33)
  • Pakistan (32)
  • Suriye (29)
  • Irak (28)
  • Afganistan (26)
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.