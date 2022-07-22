Dünyanın en güçlü pasaportları

Bir göçmenlik danışmanı olan Henley & Partners tarafından hazırlanan son Henley Pasaport Endeksi'ne göre, Japon pasaportu 193 ülkeye vizesiz giriş sağlıyor.
Rus pasaportu endekste 50. sırada yer alırken, 119 ülkeye kolay erişim sağlıyor. Çin, 80 ülkeye erişim ile 69. sırada yer alırken, Hindistan pasaportu 87. sırada yer alıyor. Endekse göre Afganistan pasaportu yalnızca 27 ülkeye vizesiz giriş sağlayabiliyor.
Endekse göre, 2017 gibi yakın bir tarihte, Asya ülkeleri dünyanın en çok kabul edilen 10 pasaportu arasında zorlukla yer alıyordu. Avrupa'nın hakimiyeti giderek azalmasıyla Almanya şimdi Güney Kore'yi takip ediyor.
İngiltere 187 ülkeye erişimle altıncı sırada yer alırken, ABD 186 puanla yedinci sırada yer alıyor.
17 yıllık verileri kullanan endeks, zengin bireylere ve hükümetlere, hangi pasaportların en verimli vizesiz veya varışta vize erişimi sunduğuna bağlı olarak dünya çapında vatandaşlıkların değerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
Yine de, küresel seyahat henüz Covid kısıtlamalarından tam olarak kurtulamadı ve endeks, dünya pandemiden çıkarken tutulacak en iyi belgelerin yalnızca kavramsal bir görüntüsünü sunuyor.
En güçlü pasaportlar şu şekilde sıralanıyor:
Japonya: 193 vizesiz ülke
Singapur, Güney Kore: 192 vizesiz ülke
Almanya, İspanya : 190 vizesiz ülke
Finlandiya, İtalya, Lüksemburg: 189 vizesiz ülke
Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç: 188 vizesiz ülkeFransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık: 187 vizesiz ülke
Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD: 186 vizesiz ülke
Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta: 185 vizesiz ülke
Macaristan: 183 vizesiz ülke
Litvanya, Polonya, Slovakya: 182 vizesiz ülke