banner762
banner815
“Böyle duyarsızlık olmaz”
“Böyle duyarsızlık olmaz”
31 0
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
21 0
 
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
47 0
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
16 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
16 0
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
20 0
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
35 0
banner797

Dünyanın en güçlü pasaportları

banner476

Danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan endekse göre, en güçlü pasaporta sahip ülke Japonya oldu. Endekste Asya ülkelerinin Avrupa ülkelerine üstünlüğü dikkat çekti

banner825
Dünyanın en güçlü pasaportları
Dünyada güçlü pasaportlar listesi salgın sonrası köklü bir değişim geçirdi. Salgın sonrası dönemde en güçlü pasaportlara sahip ülkeler Japonya, Singapur ve Güney Kore olarak sıralanıyor. Pandemi öncesi sıralamada Avrupa ülkelerinin hakimiyeti söz konusuydu.
Bir göçmenlik danışmanı olan Henley & Partners tarafından hazırlanan son Henley Pasaport Endeksi'ne göre, Japon pasaportu 193 ülkeye vizesiz giriş sağlıyor. 
Rus pasaportu endekste 50. sırada yer alırken, 119 ülkeye kolay erişim sağlıyor. Çin, 80 ülkeye erişim ile 69. sırada yer alırken, Hindistan pasaportu 87. sırada yer alıyor. Endekse göre Afganistan pasaportu yalnızca 27 ülkeye vizesiz giriş sağlayabiliyor.
Endekse göre, 2017 gibi yakın bir tarihte, Asya ülkeleri dünyanın en çok kabul edilen 10 pasaportu arasında zorlukla yer alıyordu. Avrupa'nın hakimiyeti giderek azalmasıyla Almanya şimdi Güney Kore'yi takip ediyor.
İngiltere 187 ülkeye erişimle altıncı sırada yer alırken, ABD 186 puanla yedinci sırada yer alıyor.
17 yıllık verileri kullanan endeks, zengin bireylere ve hükümetlere, hangi pasaportların en verimli vizesiz veya varışta vize erişimi sunduğuna bağlı olarak dünya çapında vatandaşlıkların değerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
Yine de, küresel seyahat henüz Covid kısıtlamalarından tam olarak kurtulamadı ve endeks, dünya pandemiden çıkarken tutulacak en iyi belgelerin yalnızca kavramsal bir görüntüsünü sunuyor.
En güçlü pasaportlar şu şekilde sıralanıyor:
Japonya: 193 vizesiz ülke
Singapur, Güney Kore: 192 vizesiz ülke
Almanya, İspanya : 190 vizesiz ülke

Finlandiya, İtalya, Lüksemburg: 189 vizesiz ülke

Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç: 188 vizesiz ülke

Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık: 187 vizesiz ülke

Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD: 186 vizesiz ülke

Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta: 185 vizesiz ülke

Macaristan: 183 vizesiz ülke

Litvanya, Polonya, Slovakya: 182 vizesiz ülke

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.