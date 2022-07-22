Dünyanın en güçlü pasaportları

Danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan endekse göre, en güçlü pasaporta sahip ülke Japonya oldu. Endekste Asya ülkelerinin Avrupa ülkelerine üstünlüğü dikkat çekti

Dünyada güçlü pasaportlar listesi salgın sonrası köklü bir değişim geçirdi. Salgın sonrası dönemde en güçlü pasaportlara sahip ülkeler Japonya, Singapur ve Güney Kore olarak sıralanıyor. Pandemi öncesi sıralamada Avrupa ülkelerinin hakimiyeti söz konusuydu.Bir göçmenlik danışmanı olan Henley & Partners tarafından hazırlanan son Henley Pasaport Endeksi'ne göre, Japon pasaportu 193 ülkeye vizesiz giriş sağlıyor.Rus pasaportu endekste 50. sırada yer alırken, 119 ülkeye kolay erişim sağlıyor. Çin, 80 ülkeye erişim ile 69. sırada yer alırken, Hindistan pasaportu 87. sırada yer alıyor. Endekse göre Afganistan pasaportu yalnızca 27 ülkeye vizesiz giriş sağlayabiliyor.Endekse göre, 2017 gibi yakın bir tarihte, Asya ülkeleri dünyanın en çok kabul edilen 10 pasaportu arasında zorlukla yer alıyordu. Avrupa'nın hakimiyeti giderek azalmasıyla Almanya şimdi Güney Kore'yi takip ediyor.İngiltere 187 ülkeye erişimle altıncı sırada yer alırken, ABD 186 puanla yedinci sırada yer alıyor.17 yıllık verileri kullanan endeks, zengin bireylere ve hükümetlere, hangi pasaportların en verimli vizesiz veya varışta vize erişimi sunduğuna bağlı olarak dünya çapında vatandaşlıkların değerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.Yine de, küresel seyahat henüz Covid kısıtlamalarından tam olarak kurtulamadı ve endeks, dünya pandemiden çıkarken tutulacak en iyi belgelerin yalnızca kavramsal bir görüntüsünü sunuyor.En güçlü pasaportlar şu şekilde sıralanıyor:193 vizesiz ülke192 vizesiz ülke190 vizesiz ülke

Finlandiya, İtalya, Lüksemburg: 189 vizesiz ülke

Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç: 188 vizesiz ülke

187 vizesiz ülke

Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD: 186 vizesiz ülke

Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta: 185 vizesiz ülke

Macaristan: 183 vizesiz ülke

Litvanya, Polonya, Slovakya: 182 vizesiz ülke