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Dünyanın en büyük yanardağı patladı

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı, 38 yıl sonra uyandı.

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Dünyanın en büyük yanardağı patladı

Dünyanın en büyük yanardağı patladı, onlarca deprem meydana geldi

Dün geceden bu yana lav püskürten Mauna Loa Yanardağı'nın patlaması sonucu bölgede onlarca deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Hizmetleri Kurumu, lavların henüz yerleşim yerlerini etkilemediği ancak yanardağdaki volkanik faaliyetin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

İlk başta tavsiye niteliğindeki uyarı seviyesi de ilerleyen saatlerde yükseltildi. Yetkililer, yanardağdaki aktivitenin boyutunu belirlemek için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Bölgede kısa sürede şiddeti 2.5 ile 4.2 arasında değişen depremler meydana geldiği kaydedildi. Yanardağ, son olarak 1984'te patlamıştı.

Dünyanın en büyük yanardağı uykusundan uyanıyor: Bilim insanları 200'den fazla deprem tespit etti | Independent Türkçe
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