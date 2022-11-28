Dünyanın en büyük yanardağı patladı

Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı, 38 yıl sonra uyandı.

Dün geceden bu yana lav püskürten Mauna Loa Yanardağı'nın patlaması sonucu bölgede onlarca deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Hizmetleri Kurumu, lavların henüz yerleşim yerlerini etkilemediği ancak yanardağdaki volkanik faaliyetin daha da artabileceği uyarısında bulundu.İlk başta tavsiye niteliğindeki uyarı seviyesi de ilerleyen saatlerde yükseltildi. Yetkililer, yanardağdaki aktivitenin boyutunu belirlemek için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.Bölgede kısa sürede şiddeti 2.5 ile 4.2 arasında değişen depremler meydana geldiği kaydedildi. Yanardağ, son olarak 1984'te patlamıştı.