Dünyanın en büyük elması 5 milyon dolara satılmayı bekliyor

Dünyanın en büyük kesim elması Dubai’de sergilenmeye başladı. Elmasın 5 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satılması bekleniyor



Enigma isimli dünyanın en büyük kesim elmasının, 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce bir asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Yapısında azot ve hidrojenin yanı sıra meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit yer alıyor.

Enigma, 1990'larda, Orta Doğu'nun palmiye şeklindeki güç ve koruma sembolü Hamsa'dan ilham alan mevcut şeklinde kesildi ve şimdiki sahibi tarafından işlenmemiş olarak satın alındı.

Bununla birlikte değerli taş

Enigmanın yaklaşık 5 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satılması bekleniyor.

Sotheby's

Diğer taraftan, karbonado olarak da bilinen siyah elmaslar rastgele kristalografik yönlerde mikro kristalli yapılardan oluşuyor. Bu taşlar koyu, opak ve gözenekli görünürken, ince bir ışıltı yayıyorlar.

İlk olarak 1841'de Brezilya'daki Portekizli madenciler tarafından keşfedildiklerinde küçük kömür parçalarına benzedikleri için karbonado olarak adlandırıldılar.

Sotheby's

Karbonado elmasları ise tortul alüvyon birikintilerinde bulunur, yani akarsular tarafından taşınırlar" dedi.

Dünyanın en büyük kesim elması Birleşik Arap Emirliği’nin (BAE) Dubai kentinde sergilenmeye başladı. 555,55 karatlık Enigma adlı siyah elmasın Sotheby’s tarafından düzenlenecek müzayedede 5 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satılması bekleniyor.Enigma isimli dünyanın en büyük kesim elmasının, 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce bir asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Yapısında azot ve hidrojenin yanı sıra meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit yer alıyor.Enigma, 1990'larda, Orta Doğu'nun palmiye şeklindeki güç ve koruma sembolü Hamsa'dan ilham alan mevcut şeklinde kesildi ve şimdiki sahibi tarafından işlenmemiş olarak satın alındı.Bununla birlikte değerli taş Dubai 'de gösterildikten sonra Los Angeles, California ve Londra'da sergilenecek. Ardından, 3 Şubat itibariyle yedi günlük bir çevrimiçi müzayedeye çıkacak.Enigmanın yaklaşık 5 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satılması bekleniyor.Sotheby's BAE Başkanı Katia Nounou Boueizi " Dubai 'nin bu olağanüstü nadir elmas için ilk durak olarak seçilmesinden onur duyuyoruz ve milyonlarca yıl önce başlayan yolculuğunda bir rol oynamaktan heyecanlıyız" dedi.Diğer taraftan, karbonado olarak da bilinen siyah elmaslar rastgele kristalografik yönlerde mikro kristalli yapılardan oluşuyor. Bu taşlar koyu, opak ve gözenekli görünürken, ince bir ışıltı yayıyorlar.İlk olarak 1841'de Brezilya'daki Portekizli madenciler tarafından keşfedildiklerinde küçük kömür parçalarına benzedikleri için karbonado olarak adlandırıldılar.Sotheby's Dubai 'de mücevher uzmanı olan Sophie Stevens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karbonado siyah elmasları son derece eskidir. Beyaz ve diğer renkli elmaslar tipik olarak kimberlite kayaçlarda bulunur ve volkanik püskürme yoluyla Dünya'nın yüzeyine çıkarlar.Karbonado elmasları ise tortul alüvyon birikintilerinde bulunur, yani akarsular tarafından taşınırlar" dedi.