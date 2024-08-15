Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde

Şili'nin kuzeyinde yer alan Escondida madeninde işçiler greve gitme kararı aldı. Madencilik devi BHP, dünyanın en büyük bakır madeninde grev yapan işçileri işten çıkartmaya başladı. İşçileri temsil eden sendikanın şirketin maaşlarla ilgili son görüşme davetini reddetmesinin ardından sahadaki gerginlik derinleşti. Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizine göre 10 günlük bir grev, şirkete en az 250 milyon dolara mal olabilir'nin kuzeyindeki Escondida madeni, elektrik kablolarından şarj edilebilir pillere kadar her şeyde kullanılan, dünya çapındaki bakırın yaklaşık yüzde beşini çıkarıyor.Dünyanın en büyük bakır madenindeki işçiler, Avustralyalı kaynak devi BHP ile yapılan ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve gitti.Analistler, küresel bakır stoklarındaki fazlalığın grevin ani etkisini azaltacağını, ancak üretimin bir veya iki haftadan uzun süre durması durumunda grevin etkisinin hissedilebileceğini söyledi.2 BİN 400 İŞÇİYİ TEMSİL EDİYORBu yılın başlarında küresel fiyatlardaki artıştan cesaret alan sendika temsilcileri, Escondida'da temsil ettikleri 2 bin 400 işçi için daha büyük bir kar payı talep ettiler.Sendika, daha büyük ikramiyeler, daha kısa çalışma günleri ve madende çalışılan toplam yıla bağlı tazminat gibi karşılanmayan talepler nedeniyle "yasal grev" başlattığını duyurdu.Şili medyasında yer alan haberlere göre BHP, talep edilen 36 bin dolardan daha düşük, yaklaşık 29 bin dolarlık bir tek seferlik ikramiye teklifinde bulundu.ŞİRKET HİSSELERİ DÜŞÜŞTEFransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre grevin ardından bugün BHP'nin hisselerinde yüzde 1'e yakın düşüş yaşandı.Sendikaya üye işçiler, dünyanın en büyük bakır madenindeki çalışanların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.Sendikaysa müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını ancak iş bırakanlar yerine başka kişileri madene alan BHP'nin yasal grev koşullarını ihlal ettiğini iddia ediyor.GREVİN FATURASIAmerikalı yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizine göre 10 günlük bir grev, şirkete en az 250 milyon dolara mal olabilir.Escondida madeninde 2017 yılında işçilerin 44 gün boyunca iş bırakması sonucu üretim durma noktasına gelmiş, BHP'ye 740 milyon dolara mal olmuş ve Şili'nin yıllık ekonomik üretimi yüzde 1,3 oranında azalmıştı.