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Dünyanın çevresini tek başına uçakla dolaşan en genç kişi rekorunu kırdı

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52 ülke, 5 kıtada uçan genç pilot Mack Rutherford, iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu

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Dünyanın çevresini tek başına uçakla dolaşan en genç kişi rekorunu kırdı

Belçika ve Britanya vatandaşı 17 yaşındaki Mack Rutherford, 5 aylık yolculuğunun ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına uçarak dolaşan en genç kişi ve dünyanın çevresini microlight (sportif ve hobi amaçlı motorlu hafif bir hava aracı) bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanlarını kazandı.
52 ülke, beş kıtada uçan Rutherford, iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.
Rutherford yol boyunca Sudan'da kum fırtınaları ile boğuştu, yerleşim olmayan bir Pasifik adasında gecelemek zorunda kaldı. 
Dünyanın çevresini tek başına uçarak dolaşan en genç kişi rekorunun bir önceki sahibi 18 yaşındaki Britanyalı pilot Travis Ludlow'du. Ludlow geçen yıl 150 gün süren yolculuğunu tamamlamıştı.
'KAÇ YAŞINDA OLURSANIZ OLUN, HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'
İki dünya rekorunu kıran Rutherford, uçuşu sırasında iki kez Ekvator çizgisini geçti. Genç pilotun havaalanına inince ilk sözü "Başardım" oldu.
Pistte annesi, babası ve kız kardeşi tarafından karşılanan ve deneyiminden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, uçuşun bittiği için de üzgün olduğunu belirtti. Rutherford, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Başlangıçta 3 ay sürmesi planlanan yolculuk, muson yağmurları, kum fırtınaları ve aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle uzadı.
Rutherford'un kullandığı 'Shark' (Köpekbalığı) adlı araç yüksek performanslı bir hafif hava aracı ve saatte 30o kilometre hıza ulaşabiliyor. 
21 Haziran 2005 doğumlu Rutherford, yolculuğu sırasında 17 yaşına da girdi. Belçika'da doğup büyüyen genç pilot, "Profesyonel bir pilot olan babamla yüzlerce saat uçtuğumdan, 11 yaşımdan beri uçmak istediğimi kesin olarak biliyordum. 15 yaşımda, o zamanlar beni dünyanın en genç pilotu yapan pilot lisansımı aldım” dedi.
KIZ KARDEŞİ DE REKOR SAHİBİ
Rutherford’un 19 yaşındaki kız kardeşi pilot Zara ise ocak ayında 52 bin kilometreyi aşan yolculuğuyla tek başına dünya çevresinde uçan en genç kadın rekorunu kırmıştı. Zara, uçuş sırasında iletişim kurarakkardeşine rota ve diğer konular hakkında sürekli tavsiyeler de verdi.
İki kardeşin anne ve babası da havacılıkla uğraşıyor. Anneleri özel pilotluk yaparken, babaları da profesyonel bir teslimat pilotu. 
 
 
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