Dünyadan 300 bin gönüllü, Ukrayna’nın siber ordusunda buluştu

Rusya-Ukrayna savaşı sahada tüm şiddetiyle sürerken sadece askeri anlamda değil siber savaşta da Ukrayna’ya destek büyüyor.

İngiliz Guardian gazetesi, tüm dünyadan 300 bin gönüllünün Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenlemek amacıyla bir araya geldiğini yazdı.

Ukrayna, dünya çapındaki IT uzmanlarına işgal kararı alan Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı mücadeleye destek çağrısı yapmıştı. Birçok kişi bu çağrıya yanıt verirken Guardian, bazı gönüllülerle görüştü.

Onlardan biri olan İsviçreli Kali, Rus hükümet sitelerinin çökertilmesini ve Belarus demiryollarının engellenmesini amaçlayan saldırılarda önemli rol üstlendiğini belirtti. Kali'nin de üyesi olduğu 300 bine yakın kişi, Telegram'da “Ukrayna'nın IT Ordusu” adıyla bir grup kurdu.

BİRÇOK RUS SİTESİNİ ÇÖKERTTİLER

Dünya genelinde internet bağlantısını takip eden Türk şirketi NetBlocks'un verilerine göre, Ukrayna'nın IT ordusu son dönemde birçok Rus sitesine erişimi engellemekte başarılı oldu. Saldırılar nedeniyle Kremlin ve Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın internet sitelerinin sık sık çöktüğü belirtiliyor.

Ayrıca Rus devletine bağlı medya kuruluşları, bazı bankalar ve Rus enerji devi Gazprom da binlerce gönüllünün düzenlediği siber saldırıların hedefinde.

NetBlocks'un kurucusu Alp Toker, Rusya'nın hacker'ları önlemek için bazı internet sitelerine filtre koymasının erişimde daha büyük sıkıntılara yol açtığını söyledi.

31 yaşındaki Mykhailo Fedorov’un ismi, son dönemde Ukrayna yönetiminde öne çıkıyor.

UKRAYNALI BAKAN, DİJİTAL SAVAŞIN ÖN CEPHESİNDE

Guardian, Rusya'ya yönelik dijital savaşın ön cephesinde, aynı zamanda Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı olan 31 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un bulunduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada çok aktif olan Fedorov'un dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin Rusya'yla bağlarını koparması yönünde girişimlerde bulunduğu kaydedilen haberde, Fedorov'un geçen ay Telegram'dan “Dijital yeteneklere ihtiyacımız var. Herkes için bir görev var” mesajı paylaştığına da değinildi.

Fedorov'un bu çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyleyen Kali, “yeteneklerimi Ukrayna'ya yardım etmek için kullanmak istedim. Rusya'nın altyapısını siber saldırıyla çökertirsek savaşı durdurabilirler çünkü hiçbir şey çalışmaz” dedi.

IT ordusuna New York'tan katılan 20'li yaşlardaki Caroline de, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasıyla mücadele için bilgi topladığını anlattı. Anaokulu öğretmeni olan genç kadın, günde saatlerce bu işle uğraştığını ve bunun kendisine ilham verdiğini belirtti.

Litvanyalı IT uzmanı Enrique de, ülkesinin Rusya'nın yeni hedefi olmasından korktuğunu belirterek “Bu işi yapmanın doğru olduğunu hissettim” diye konuştu.

KARŞI PROPAGANDA VİDEOLARI HAZIRLIYORLAR

2014'ten bu yana Rusya'ya karşı bir hibrit savaş yürüttüklerini söyleyen Sam isimli hacker da, çalıştığı reklam teknolojileri şirketinde edindiği deneyimi Rusya'ya karşı kullanıyor. Rusya'da yaşayanlara reklam platformları üzerinden karşı propaganda yaptıklarını anlatan Sam, Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerin videolarını ve Rusya'ya yaptırımların etkisini ele alan içerikler hazırladıklarını kaydetti.

“KONTROLDEN ÇIKABİLİR”

Ancak bazı siber güvenlik uzmanları, Ukrayna'nın bu dijital ordusuyla ilgili endişelerini dile getiriyor. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden siber güvenlik profesörü Woodward, bu saldırıların kontrolden çıkabileceğine dikkat çekti.

Woodward, bu gönüllüler arasında kötü niyetli kişiler olabileceği uyarısında bulunarak “Bazıları Ukrayna hükümetinin istemediği hedeflere saldırabilir. Bir kaza olabilir. Böyle bir saldırı bir hastaneyi etkileyebilir. Sanırım böyle bir şeyi kimse istemez” dedi.