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Dünyada can kaybı 700 bini geçti

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Dünyada Ağustos ayının ilk haftasında koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 700 bini aştı

Dünyada can kaybı 700 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada Ağustos ayının ilk haftasında koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 700 bini aştı.

Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor.
 

Ölümler Ölümler %* Toplam vaka sayısı
Yeni vakalar
0
10
100
1 bin
5 bin
**
ABD 159.832 48,9 4.862.808
24 OCA
06 AĞU
Brezilya 98.493 47,0 2.912.212
Meksika 50.517 40,0 462.690
Büyük Britanya 46.413 69,1 308.134
Hindistan 41.585 3,1 2.027.074

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