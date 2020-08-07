Dünyada can kaybı 700 bini geçti

Dünyada Ağustos ayının ilk haftasında koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 700 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada Ağustos ayının ilk haftasında koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 700 bini aştı.

Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor.

