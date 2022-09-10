Dünya yakın tarihinin en büyük cenaze töreni olacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için iki hafta içinde Aziz Peter Kilisesi'nde devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), Kraliçe Elizabeth için önümüzdeki günlerde yapılacak törenlerle ilgili bilinenleri derledi.

BBC’nin haberine göre Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak. Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi. Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak. Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak.

Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek.

Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak.

Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekan ziyarete açılacak.

KRALİÇE'NİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kraliçe için, Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, Eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada düzenlenen bir törenle evlenmişti.

18. yüzyıldan bu yana burada bir hükümdar için cenaze töreni düzenlenmemişti.

Fakat Ana Kraliçe'nin 2002'deki cenaze töreni bu kilisede yapılmıştı.

Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.

İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak.

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak.

Bu top arabası en son Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'ın 1979'daki cenaze töreninde görülmüş, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci bu arabayı çekmişti.

Tören büyük ihtimalle kilisenin başrahibi David Hoyle tarafından yönetilecek ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de vaaz verecek. Başbakan Liz Truss'ın da bir konuşma yapma ihtimali bulunuyor.

Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor'a götürülecek.

Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'ne olacak ve Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.

Bu şapel Kraliyet Ailesi tarafından düğünler ve cenazeler için tercih edilen bir yer.

Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in geçen yıl cenaze törenin yapıldığı yer de burasıydı.

TABUTU 3 GÜN ZİYARETE AÇIK OLACAK

Kraliçe’nin tabutu, beş gün Buckingham Sarayı’nda kaldıktan sonra Westminster’a geçit töreniyle götürülecek.

Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.

‘LONDRA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ’ OPERASYONU DEVREDE…

Kraliçe İkinci Elizabeth’in ölümüyle 1960’lardan beri geçerli olan plan uygulanmaya başlanıyor.

Plan kapsamında, haber kamuoyu ile paylaşılmadan Kraliçe’nin özel sekreteri, Başbakan’ı bilgilendiriyor. Ardından da Başbakan, İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri ile Kraliçe’nin Devlet Başkanı olduğu ülkelerin liderlerine haber veriyor.

12 GÜN YAS TUTULUYOR

Kraliyet ailesinin internet sitesi, Kraliçe’nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilirken, İngiliz hükümetinin “gov.uk” uzantılı internet sayfaları ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara yer veriliyor.

Haberin duyurulmasının ardından 10 dakika içinde ülke genelinde bayraklar yarıya indiriliyor.

Bunu 12 günlük bir yas dönemi takip ediyor.

Bu süre zarfında Kraliçe’nin cenazesi Buckingham Sarayı’na trenle nakledilecek.

Kraliçe’nin toprağa verilmesinin ardından tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles taç giyecek ve ulusa seslenecek.

Cenaze ve onu izleyen taç giyme töreni günü de her yer kapalı olacak.



