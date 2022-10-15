Dünya ölüp yeniden dirilen hemşirenin sözlerini konuşuyor!

ABD’de yaşayân 52 yaşındaki emekli hemşire Penny Wittbrodt, 2014 ila 2016 yılları arasında nefes alma ve yutma güçlüğü çektikten sonra hastaneye kaldırıldı. Şok geçirdikten sonra bir süreliğine yaşam fonksiyonları durdu. Yeniden hayat dönen kadının o süreçte yaşadıkları anlattığı sözler ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki eski hemşire ölümü tattıktan sonra yeniden hayata döndüğünü itiraf ederek yaşadığı deneyimden bahsetti. Ruhunun bedenininden çıktığını ifade eden Wittbrodt, ilk olarak parlak bir ışık gördüğünü ve kendisine uzun bir süre önce vefat eden büyükannesinin eşlik ettiğini söyledi. Büyükannesinin kendisine “Sakin olmalısın” dediğini ifade eden Wittbrodt ölüm ve yaşam arasındaki çizgide kendisini bir rüyada gibi hissettiğini ifade etti. Gökyüzünden gelen bir sesle konuştuğunu ifade eden Wittbrodt, “Tanrı’yla tanıştım ve insanlığa bir mesaj getirdim” dedi.Eski hemşire Wittbrodt sosyal medyadan paylaştığı deneyiminde, “Ruhum bedenden ayrıldı ve öldüğümde Tanrı’nın sesini duydum. Ona, dünyada çektiğim acılar için sitem ettim. O ise bana dünyada çektiğim acıların, öldüğümde mükafatlandırılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.Emekli hemşire, deneyimin Tanrı'nın bir işareti olduğunu ekledi ve çektiği acı için öbür dünyada ödüllendirileceğini anlamasını sağladığını belirtti. Yaşadığı tecrübenin sonrasında hayat döndüğünde ise Wittbrodt insanlığa yaşadıklarını anlatarak çektikleri acılardan kurtulacaklarını söylemenin bir misyona dönüştüğünü belirtti.