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Dünya Kupası’ndaki alkol yasağı nedeniyle taraftarlar ‘geri ödeme’ istiyor!

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Yarın Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda alkol satışı yasaklandı. Statta 22 bin 450 dolar ödenen localar dışında alkol satılmayacak. Binlerce taraftar, gittiği Katar'da biletler için geri ödeme talep ediyor.

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Dünya Kupası’ndaki alkol yasağı nedeniyle taraftarlar ‘geri ödeme’ istiyor!

Aşırı muhafazakar Katar’da Kraliyet Ailesi’nin FIFA’ya yaptığı baskıyla alkolün yasaklanması dünyada son dakika haberiyle duyurulurken, taraftarlar karara tepki gösterdi. Katar’a giden taraftarlar, sadece stat dışındaki kısıtlı alanlarda 12 sterline satılan biradan alabilecek.

Alkolün tüketilebileceği bir diğer yer ise statta 22 bin 450 dolara satılan localar olacak. Her kişi dört bira alabilecek ve sarhoş olmaları halinde ayılmaları için özel alana götürülecek. Statta sadece ‘zenginlerin’ alkol alabilecek olmasına, Katar’a dünyanın dört bir yanından  giden taraftarlar tepki göstererek biletleri için iade talep etmeye başladı.

FIFA GÜVENCE VERMİŞTİ

6 bin kaçak işçinin stat inşaatlarında hayatını kaybettiği, LGBT üyelerinin suçlu sayılması nedeniyle tepki gösterilen Katar’da FIFA, taraftarlara alkol yasağının olmayacağı dair güvence vermişti.

Katarlı yetkililer, kesin yasaktan önce her maçtan üç saat önce ve bir saat sonra alkole izin tanımıştı.

“5 BİN STERLİN HARCADIM, BİLSEYDİM GELMEZDİM”

24 yaşındaki bir İngiliz taraftar, “Katar’da takımımı desteklemek için 5 bin sterlin harcadım. Maçta içki alamayacağımı bilseydim buraya gelmezdim” dedi.

32 yaşındaki bir taraftar da “Dünya Kupası’ndan şimdiden bıktım. Her şey çok pahalı ve artık maçta da bira alamayacağız. FIFA, Katarlılara boyun eğmemeli ve içkiyi yasaklamamalıydı” ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Sokakta sarhoş halde yakalanan taraftarlar hapis veya ağır para cezası alabilirler.

Katar’da halka açık alanlarda alkol içmek, ülkenin katı kuralları nedeniyle yasak. Yakalananlar altı ay hapis cezası alabilir.

Katar, Dünya Kupası için 1.5 milyon turist bekliyor.

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