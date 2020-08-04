Dünya hızla ısınıyor

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre küresel ısınma ve iklim değişiliğinden kaynaklı ölümlerin sayısı yüzyılın sonunda yüz bin kişi başına 73’e ulaşacak ve bu oran dünyanın gördüğü Kara Veba (Black Death), İspanyol gribi, Ebola ve yeni tip corona virüs (Covid-19) gibi tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

Bununla birlikte küresel ısınma yoksul ülkelerde daha vurucu olacak ve ölü sayısı bu bölgede yüz bin kişi başına 200’ün üzerine çıkacak. Diğer taraftan, aşırı sıcaklıklara adaptasyonun ekonomik maliyeti varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedilecek.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research) tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, 2100 yılına gelindiğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin tarihteki tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacağı belirtildi.

Çalışmada artan sıcaklıkların, dünyanın daha yoksul ve sıcak bölgelerinde, giderek artan sayıda insanı öldüreceği özel bir yıkıma neden olacağı ifade edildi. Bununla birlikte, iklim krizinden kaynaklanan ekonomik kayıp ve uyumun maliyetinin, varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedileceği vurgulandı.

TÜM SALGIN HASTALIKLARIN TOPLAMINDAN DAHA YÜKSEK

Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73’e yükseleceğini hesapladı. Bu rakam, tüberküloz, HIV / AIDS, sıtma, dang, ebola ve yeni tip corona virüs de olmak üzere üzere tüm bulaşıcı hastalıklardan gelen mevcut ölümlerinden daha yüksek bir rakama tekabül ediyor.

Araştırmada, küresel ısınma ve ölümler arasındaki ilişkiyi incelemek için neredeyse tüm ülkelerin yer aldığı uluslararası sıcaklık ve ölüm verileri incelendi. Çalışmada sadece sıcak çarpması gibi doğrudan nedenlerin değil, aynı zamanda bir sıcak dalgası esnasında meydana gelen kalp krizleri gibi daha spesifik veriler de kullanıldı.

Çalışmanın ortak yazarları ve Chicago Üniversitesi’nde çevre ekonomisti olan Ami Jina, “Covid-19 ile benzer bir şekilde, sıcaklık da savunmasız olan insanları tehdit ediyor. Eğer kalp probleminiz varsa muhtemelen birkaç gün süren yüksek sıcaklıklar sizin için ölümcül olacaktır” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK YOKSUL ÜLKELERİ VURACAK

Bununla birlikte, dünyanın en sıcak bölgelerinde yer alan yoksul ülkelerde küresel ısınmaya bağlı en yüksek ölümlerin görüleceği açıklandı. Araştırmacılar, hali hazırda sıcaklıkların tırmandığı Gana, Bangladeş, Pakistan ve Sudan’da yüzyılın sonunda sıcaklığa bağlı yüz bin kişi başına ölümlerin 200’ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Norveç ve Kanada’da gbi daha soğuk ve zengin ülkelerde sıcaklığa bağlı ölümün düşük olabileceği ancak burada bulunan insanların da iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı soğuklarla mücadele edeceği bildirildi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN HAREKETE GEÇİLMELİ"

Jina, “Tropiklerde gerçekten kötü sonuçların olacağını öngörüyoruz. Dünyada genel geçer tek bir koşul yok. Ancak yoksul ülkelerde yaşayan insanların değişen sıcaklıklara adapte olmak için imkanları çok sınırlı. Varlıklı ülkeler çeşitli yatırımlarla kaybı biraz daha hafifletebilir. Özellikle savunmasız durumdaki ülkeler bugünden başlayarak iklim değişikliği için harekete geçmesi büyük bir önem taşıyor” dedi.

SADECE FRANSA'DA 1500 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer taraftan ABD, Avrupa, Avustralya, Hindistan ve Sibirya’daki sıcaklık bu yıl rekor seviyelere yükseldi. Bilim insanları 2020’nin en sıcak yıl olacağını tahmin ediyor ve günümüzde bile sıcaklık kaynaklı ölümler dikkat çekici düzeyde bulunuyor. Sadece Fransa’da geçen yaz aşırı sıcaklıklar nedeniyle bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Çalışmanın ortak yazarlarından iklim bilimcisi Bob Kopp ise, varlıklı ülkeler başta olmak üzere iklim değişikliğne adapte olmak çin çeşitli yatırımlar yapıldığını aktararak, “Seattle’daki herhangi bir sıcak gün Houston’dakinden daha zararlıdır. Çünkü Houston’daki kamuya açık alanlarda klima kullanımı ve sıcaklık ölçümleri çok daha yaygın” ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN SONUNDA DÜNYA 3 DERECE DAHA SICAK OLACAK

Öte yandan, araştırmacılar bu yüzyılın sonunda küresel ısınma kaynaklı ölümlerinin maliyetinin global ekonominin yüzde 3,2’sine denk geleceğini açıkladı. Karbondioksit emisyonlarının her bir tonunun ise 36,60 dolarlık bir zarara neden olacağı hesaplandı. Bununla birlikte, en kötü surum senaryosunda 2100 yılında dünya 3 derece daha ısınmış olacak. Bu durum ayrıca, orman yangınlarında da büyük bir artışa neden olacak. Sanayi devriminden bu yana geçen yaklaşık 200 yıl içinde ise dünyada küresel sıcaklık 1 derece arttı.