Dünya genelinde vaka sayısı 46 milyon 432 bini geçti

"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, tespit edilen yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısı 46 milyon 432 bini geçerken, 1 milyon 200 bin 927 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 432 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 200 bin 927 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 46 milyon 432 bin 794'e çıkarken virüs saptanan 33 milyon 522 bin 386 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 709 bin 481 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 402 bin 590 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 72 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (8 milyon 184 bin 82), Brezilya (5 milyon 535 bin 605), Rusya (1 milyon 636 bin 781), Fransa (1 milyon 367 bin 625), İspanya (1 milyon 264 bin 517), Arjantin (1 milyon 166 bin 924), Kolombiya (1 milyon 74 bin 184), İngiltere (1 milyon 11 bin 660), Meksika (924 bin 962), Peru (902 bin 503), Güney Afrika (725 bin 452), İtalya (679 bin 430), İran (612 bin 772), Almanya (531 bin 790) ve Şili (510 bin 256).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (159 bin 902), Hindistan (122 bin 149), Meksika (91 bin 753), İngiltere (46 bin 555), İtalya (38 bin 618), Fransa (36 bin 788), İspanya (35 bin 878), İran (34 bin 864), Peru (34 bin 476), Kolombiya (31 bin 314), Arjantin (31 bin 2), Rusya (28 bin 235), Güney Afrika (19 bin 276), Şili (14 bin 207), Endonezya (13 bin 869), Ekvador (12 bin 670), Belçika (11 bin 625), Irak (10 bin 910), Almanya (10 bin 583), Türkiye (10 bin 252) ve Kanada (10 bin 136).”