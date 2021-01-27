Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu aştı

Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu aşarken, virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2,1 milyonun üzerine çıktı

İngiltere Avrupa’da Kovid-19’a bağlı can kayıpları 100 bini aşan ilk ülke oldu. Konuya yakın bir kaynağa göre İngiltere, en yüksek riskli ülkelerden giriş yapanlara kısa süreli otel karantinası uygulamayı değerlendiriyor. Avrupa Birliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Japonya’yı ziyaretçi kabul ettiği ülke listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Japonya da süresi 7 Şubat’ta dolacak olağanüstü hal uygulamasını uzatabilir.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan doz sayısı 71,3 milyonu aştı.

Türkiye’de de aşılama programı devam ederken, Sağlık Bakanlığı dün itibarıyla 7 bin 103 kişinin testinin pozitif çıktığını, 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede” değerlendirmesini yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’na göre Türkiye’de şu ana kadar 1,4 milyon kişiye ilk doz CoronaVac aşısı uygulandı.

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 982 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 982 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 53 bin 972’ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 13 bin 202 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 169'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2 bin 547'si entübe durumda olmak üzere 4 bin 571 oldu.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, bunların 283 bin 264'ünü ikinci doz aşısı yapılanlar oluşturdu.

"Dağıtımı haftalık 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacaklarını belirterek "Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Kovid-19 salgını ile mücadelesini ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Seçim döneminde ilk 100 gün için 100 milyon aşı hedefini koyduklarını anımsatan Biden, "Biz işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız ancak bu süreçte birçok şey yanlış gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, önceki yönetimin aşı programını eleştirerek ekibine bir an önce düzgün bir aşı programı oluşturma talimatı verdiğini kaydetti.

Şu anki mevcut aşı stokuna bakarak eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara aşı gönderimini hızlandıracaklarını belirten Biden, "Şu anki mevcut haftalık aşı dağıtımını 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız. Aşılar, eyaletlere ve bölgelere nüfusuna göre dağıtılacak. Bu da daha çok Amerikalının beklenenden daha kısa sürede aşı olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, aşı planları kapsamında, yerel yönetimlerle de daha şeffaf ilişki kuracaklarını söyleyerek "Hangi eyalette ne kadar aşı olduğunu bilmek zorundayız. Bu nedenle de her eyalet en az 3 hafta önden bize aşı programını sunacak." diye konuştu.

- Pfizer ve Moderna'dan 100'er milyon doz daha aşı alınacak

Sağlık Bakanlığına da federal aşı stoklarının artırılması için talimat verdiğini kaydeden Biden, "Pfizer ve Moderna aşılarından yüzer milyon doz daha alacağız. Bu bir savaş zamanı çabası. Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." dedi.

Ulusal Muhafızların da aşı çalışmalarına yardımcı olacağının altını çizen Biden, "Kovid-19 aşıları, şubat başında binlerce yerel eczanede mevcut olacak." bilgisini paylaştı.

Biden, aşıyla ilgili planlarının zaman gerektirdiğine de işaret ederek "Şubat sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 500 bini bulacağı tahmin ediliyor. İşler iyiye gitmeden önce, daha da kötü bir hal alacak." uyarısında bulundu.

Japonya’da Kovid-19'a karşı gelişigüzel test uygulaması martta başlıyor

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlerin kalabalık noktalarında gelişigüzel toplu PCR test uygulaması martta başlayacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti Tokyo, Osaka gibi Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermediği metropollerde günlük PCR testi uygulaması başlatacak.

Buna göre, sadece semptom gösterenler ve temas haritasında belirenler değil, halk gelişigüzel olarak PCR testlerine tabi tutulacak.

İhale sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm masrafları merkezi hükümetçe karşılanacak testler havalimanları, şehir merkezleri, firma ve üniversitelerde uygulanacak.

Test noktalarında alınan mukus ve salya numuneleri sonuçları hem bireylere gönderilecek ham de anonim istatistikler için arşivlenecek.

Sonuçlar, olası bir vaka patlamasına karşı erken tedbir kapsamında yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.

Danimarka, BAE’ye uçuş yasağını uzattı

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçen hafta yürürlüğe koyduğu 5 günlük uçuş yasağının süresini uzattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yasağın uzatıldığını duyuran Ulaştırma Bakanı Bennny Engelbrecht, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri’yle uçuş yasağının süresini ilk etapta 7 gün daha uzattık, sonrasında ise seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. BAE ile yapıcı diyalog halindeyiz ancak daha hızlı yayılan mutasyonlara karşı işi şansa bırakamayız."

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, 22 Ocak’ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu.